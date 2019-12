Mit einem Hochamt feierte Pfarrer Michael Erhart am Sonntagabend mit den Gläubigen das Patrozinium der Bergkapelle in Zeil.

Er ging dabei auf den etwas sperrigen Begriff "Hochfest der ohne Erbsünde erwählten Gottesmutter Maria" ein. Es sei ein Fest, das heutigen Menschen immer unverständlicher werde, gestand er. Der Pfarrer spannte einen Bogen von Maria, die erwählt wurde, zu den Menschen der heutigen Zeit, die gerne selbstbestimmt leben möchten.

Man denke, alles planen und bestimmen zu können. Doch wie oft werde den Menschen ein "Strich durch die Rechnung" gemacht. Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder Tod machten oft alle Pläne zunichte. Auch bei ihm, so der Seelsorger, laufe nicht immer alles nach Plan. Da bleibe oft nur, vertrauensvoll zu sagen: "Gott wird schon einen Plan haben - auch wenn ich ihn jetzt grad nicht verstehe."

Gott habe Marias Lebensplan durchkreuzt und jeder veränderte und durchkreuzte Lebensplan stelle Menschen vor die Frage: "Was will Gott von mir?"

Am Ende des Gottesdienstes dankte Pfarrer Michael Erhart den Gläubigen, die das Patrozinium des Zeiler Käppele mitfeierte, und der großen Schar an Ministranten in der Kapelle.