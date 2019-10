Was war Mein und was war Dein?

Wenn Paare heiraten, und sie legen nichts anderes fest, tritt automatisch der Güterstand der Zugewinngemeinschaft in Kraft. Welche Konsequenzen der Güterstand mit sich zieht, das wird den meisten Betroffenen erst dann bewusst, wenn der Bund fürs Leben vorzeitig endet. Die Fachanwältin für Familienrecht Petra Schuster hält zum Thema "Trennung/Scheidung - Versorgungs- und Zugewinnausgleich" am Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthaus Melber in Höfen einen Vortrag. Veranstalter ist der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV). Der Eintritt ist kostenfrei. red