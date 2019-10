Über die Märchen wie "Rotkäppchen" oder " Der Wolf und die sieben jungen Geißlein" hat sich der Wolf als gefährliches Raubtier in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Der Wolf wurde verfolgt und fast ausgerottet. Jetzt beginnt er wieder heimisch zu werden. Mehr über den Wolf, sein Leben, sein Nutzen und seine Verbreitung, erfährt man beim Vortrag in leichter Sprache mit dem Förster Wolfgang Weiß am Mittwoch, 9. Oktober, um 19.30 Uhr, im Contakt. red