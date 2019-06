Was tun, wenn die Schulter schmerzt?

Die Schulter ist das beweglichste Gelenk des Körpers: Als Kugelgelenk, das größtenteils von Muskeln und Sehnen stabilisiert wird, ermöglicht es einen großen Bewegungsspielraum. Allerdings ist die Schulter dadurch auch anfällig für Verletzungen und Verschleißerkrankungen - Schulterschmerzen sind daher ein häufiges Symptom bei Menschen jeden Alters. In seinem Vortrag "Wenn die Schulter schmerzt - Behandlungsmöglichkeiten" wird Chefarzt Matthias Biedermann, Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie und D-Arzt, über die vielfältigen Ursachen und Symptome von Schulterschmerzen aufklären und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten vorstellen. Dabei erhalten die Besucher Einblick in konservative wie auch operative Therapiemöglichkeiten. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt zu dieser Vortragsveranstaltung am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in die Juraklinik Scheßlitz ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Alle geplanten Gesundheitsvorträge finden Interessierte unter www.gkg-bamberg.de. red