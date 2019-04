Was tun gegen Krampfadern?

Rund 14 Prozent der deutschen Bevölkerung leiden unter Krampfadern (Varizen), Tendenz steigend. Christoph Rösch, Leiter des Schwerpunktes Phlebologie und Facharzt für Chirurgie und Phlebologie wird in seinem Vortrag die möglichen Ursachen und Symptome dieser dauerhaft erweiterten Venen schildern und darauf eingehen, welche Therapien möglich sind. Im Anschluss an seinen Vortrag beantwortet der Referent gerne noch offene Fragen. Die Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu diesem Vortrag am Mittwoch, 24. April, um 19 Uhr in den Kulturraum Burgebrach (Grasmannsdorferstraße 1) ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Anmeldungen sind nicht notwendig. red