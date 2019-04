Was tun gegen "Energievampire"?

"Energievampire" stehlen nicht nur Zeit, sondern auch Lebensenergie. Beim VHS-Vortrag "Energievampire - wie andere Menschen uns Zeit und Energie rauben" am Donnerstag, 25. April, klärt Stefan Limpert die Zuhörer darüber auf, was hinter dem Verhalten dieser Menschen steckt. Beginn ist um 19 Uhr in der Löwenstraße 16. Anmeldung: Telefon 09561/882550 oder online auf www.vhs-coburg.de. red