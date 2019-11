Was tun gegen den Herztod?

Bei der Volkshochschule Sand findet ein Arztvortrag zu den Herzwochen der Deutschen Herzstiftung statt. Darauf weist die Volkshochschule im Landkreis hin. Dr. Michael Eis informiert am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in der Schulaula zum Thema "Der plötzliche Herztod: Wie kann man sich davor schützen?"Dabei geht es um Fragen wie: Wer ist durch den plötzlichen Herztod gefährdet? Wie kann die Gefahr erkannt werden? Was kann man tun, um vorzubeugen und Grunderkrankungen richtig zu behandeln? Eis informiert über die Erkenntnisse, die in den letzten Jahren zum plötzlichen Herztod erzielt wurden, und erklärt, was man für seine Gesundheit tun kann. Anmeldungen nimmt Maria Zösch, Telefon 09524/302302, entgegen. red