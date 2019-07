Einen Informationsabend mit dem Thema "Eine Baumschutzverordnung für Bad Rodach?" veranstaltet der Offene Kreis/Grüne am Donnerstag, 25. Juli, im Restaurant "Delphin". Beginn ist um 19.30 Uhr. Horst Schunk aus Coburg, jahrelang in Sachen Baumschutz überaus engagiert, wird in einem Vortrag die Notwendigkeit und die Folgen einer Baumschutzverordnung für die Stadt erläutertn. Im Anschluss ist eine Diskussion zu dem Thema geplant. red