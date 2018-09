Was tun? Die Landwirte denken um

Inzwischen müsste der Raps längst gesät werden, um die erste Ernte im Frühjahr 2019 zu sichern. Doch wegen der Trockenheit warten viele Bauern lieber ab. Die Saat auszubringen, hieße Geld aus dem Fenster werfen, meinen sie. Dabei wäre gerade der Raps als Zwischenfrucht wichtig. "Aber in der Wüste wächst halt nichts", sagt der Bischofsheimer Bauer Scheider: "In unserer Gegend ist der Raps heute im Sack am besten aufgehoben."

Das Risiko bleibt

130 Hektar Fläche dienen dem Schweinezüchter als Futtergrundlage. In der Regel kauft der 57-Jährige 30 bis 40 Prozent Futter zu. Aktuell reiche der Vorrat. Er geht davon aus, dass auf dem Markt auch diesmal genug zu kriegen ist: "Aber die Preise werden halt steigen".

Flächentechnisch sei er persönlich gut ausgestattet, befindet Dieter Reisenweber. Bei rund 80 Stück Milchvieh kann der 50-Jährige in guten Jahren sogar Futter verkaufen. Allerdings habe das Jahr 2018 in den Grünlagen nur die Hälfte des Ertrags gebracht. Er selbst hat sich entschieden, heuer keinen Raps mehr zu säen. Auch auf die Wintergerste wird er wohl verzichten. Das Risiko ist ihm zu groß.

Da helfen auch die Zugeständnisse der Bundesregierung nichts, die Nutzung der Zwischenfrucht in den Dürregebieten in diesem Jahr ausnahmsweise schon nach acht Wochen zuzulassen. Wenn die Zwischenfrucht jetzt rausgeht und acht Wochen lang stehen soll, rechnet Pflanzenberater Hofmann vom Landwirtschaftsamt vor, dann wäre die Ernte um Allerheiligen fällig. "Wer soll um die Zeit noch etwas ernten?", fragt er, "da ist alles nass und dreckig".

Hofmann schlägt vor, alternativ bereits jetzt Mais oder Futtergetreide anzusäen, um es im Frühjahr silieren zu können. Aber auch da muss das Wetter mitspielen. eki