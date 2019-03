Was tun bei Schmerzen?

Für Dienstag, 26. März, 16 Uhr, lädt der Seniorenbeirat der Stadt Herzogenaurach zu einer Veranstaltung in den großen Saal des "Generationen.Zentrums" in der Erlanger Straße 16 ein. Thema ist "Schmerzen in Schulter, Arm und Hand". Referentin ist Emmi Weiss, Heilpraktikerin. Die Teilnahme ist frei. Besprochen werden Ursachen und Symptome der Schmerzen sowie deren erfolgreiche Behandlung. Zusätzlich werden Übungen gezeigt. red