Was tun, wenn eine Panne die Fahrt in den Urlaub stoppt, dieser Frage stellt sich der ADAC-Ortsclub Bad Kissingen beim Clubabend am Donnerstag, 11. Juli. Referent Edgar Kast gibt um 19.30 Uhr im Landgasthof "Wenzel" in Arnshausen Informationen zu den Themen Absicherung, Erste Hilfe und versicherungstechnische Fragen. sek