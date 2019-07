Was tun bei Knieschmerzen?

In seinem Vortrag "Knieschmerzen - Was tun?" wird Leitender Oberarzt Frank Einwag über die vielfältigen Ursachen und Symptome von Knieschmerzen aufklären und Untersuchungsmethoden zur Diagnosestellung vorstellen. In diesem Zusammenhang erhalten die Besucher Einblick in konservative als auch operative Therapieformen. Der erfahrene Facharzt wird dabei zusätzlich zur ärztlichen Behandlung auch auf medikamentöse Behandlung, Physiotherapie oder andere relevante Hilfsmittel eingehen und im Anschluss gerne noch offene Fragen beantworten. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu dieser Informationsveranstaltung am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in die Juraklinik in Scheßlitz ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red