Bamberg vor 18 Stunden

Gesundheit

Was tun bei Fettsucht?

Am Montag, 21. Oktober, lädt der Förderverein Patientenclub-Besucherdienst e. V. um 18 Uhr zur öffentlichen Veranstaltung in die ESG am Markusplatz 1 ein. Es sprechen die Psychologen Stefanie Schroede...