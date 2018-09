Was tun bei Epilepsie?

Die Epilepsieberatung Oberfranken veranstaltet am 13. und 14. Oktober wieder eine Moses-Schulung in Bamberg. Das Seminar zum Umgang mit Epilepsie findet in der Oase-Begegnungsstätte, Luitpoldstraße 28 in Bamberg statt. Moses steht hier für Modulares Schulungsprogramm Epilepsie. Teilnehmen können Betroffene ab 16 Jahren sowie deren Angehörige.

Ziel ist ein tieferes Verständnis von Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, psychosoziale Auswirkungen der Erkrankung und Bewältigungsstrategien zu erhalten und die Teilnehmer so zu Experten für ihre Erkrankung zu machen. Die Kosten für die Schulung werden in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Dafür ist jedoch eine frühzeitige Antragstellung bei der Krankenkasse wichtig. Die erforderlichen Unterlagen erhalten Interessierte nach Anmeldung von der Epilepsieberatung Oberfranken. Interessierte können sich bis zum 14. September bei der Epilepsieberatung Oberfranken unter der Rufnummer 09561/2473171 oder epilepsieberatung@behindertenhilfe-coburg.de anmelden. red