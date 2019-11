Was tun bei einem Verkehrsunfall?

"Rumms - Verkehrsunfall und was nun?", über dieses gerade im Herbst aktuelle und wichtige Thema referiert Edgar Kast, Seniorenberater der Kreisverkehrswacht, beim Klubabend des Rhönklubs Garitz am Dienstag, 5. November. Beginn ist um 19 Uhr im Kolpingheim in der Kirchbergstraße. sek