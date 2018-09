Arnshausen vor 19 Stunden

Was tun bei einem Unfall?

Der nächste Clubabend des ADAC-Ortsclubs Bad Kissingen findet am Donnerstag, 13. September, um 19.30 Uhr im Landgasthaus Wenzel in Arnshausen statt. Das Thema des Abends lautet "Unfall - was nun?". Al...