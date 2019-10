Was tun bei einem "No Deal Brexit"?

Das Vereinigte Königreich (UK) wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Europäische Union am 31. Oktober verlassen, voraussichtlich ohne Austrittsabkommen. Die IHK zu Coburg lädt deshalb Mitgliedsunternehmen zur kostenlosen Informationsveranstaltung "No Deal Brexit" ein am Mittwoch, 9. Oktober, um 13 Uhr. Experten erläutern, was zu tun ist, um sich vorzubereiten. Dabei geht es um den Dienstleistungsverkehr (Entsenderecht), die Rechtswahl, den Gerichtsstand, Fragen der Brexit-bedingten Vertragsprüfung, die Rechtsdurchsetzung sowie die neue UK-Reach-Verordnung. Zudem gibt der Vertreter eines hiesigen Automobilzulieferers seinen Erfahrungsbericht zu den bereits getroffenen Vorkehrungen. Weitere Informationen auf www.coburg.ihk.de. red