Was tun bei Demenz?

Wenn sich erste Anzeichen von Demenz zeigen, stellen sich oft viele Fragen. Aus diesem Grund laden die Volkshochschule (VHS) und das Awo-Seniorenzentrum Knetzgau am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag mit Sandra Hartinger in das Café "awoccino" der Awo Knetzgau, Hainerter Straße 6, ein. Die Referentin will Fragen zu Formen, Ursachen und Hilfsmitteln zu Demenz, die das Zusammenleben mit Betroffenen erleichtern können, beantworten.

Die Anmeldungen sind online möglich unter www.vhs-hassberge.de oder bei Sandra Jilke (Telefon 09527/1046 ab 16 Uhr). red