Was suchten die Täter in der Scheune?

Das Riegelschloss einer Feldscheune am Erlenbach in der Gemarkung Bachwiese wurde aufgehebelt, das Scheunentor wurde geöffnet. Der oder die Täter kamen in der Nacht zum Samstag. Was sie suchten, ist nicht bekannt. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden an der aufgehebelten Verriegelung wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Forchheim zu melden.