Am Mittwoch, 6. Februar, von 9.30 bis 11 Uhr findet im "Familientreff " der Geschwister-Gummi-Stiftung, Negeleinstraße 5, wieder der Mami-Talk statt. In entspannter Atmosphäre und lockerer Gesprächsrunde werden verschiedenste Fragen rund ums Baby besprochen. Dazu gibt es Tipps und Anregungen für den spielerischen Umgang mit den Jüngsten. Als Themenschwerpunkt geht es diesmal um die Frage "Was stresst mein Baby?". Kinder ab drei Monaten sind im richtigen Alter für Krabbelverse: Sie freuen sich an den Wiederholungen und Reimen und lieben die mal zarten, mal kitzelnden Berührungen. Da man nur die eigenen Finger braucht, ist das notwendige Werkzeug immer dabei.

Die Runde Mami-Talk richtet sich an Eltern mit Kindern bis sechs Monaten. Die Veranstaltungen finden jeden zweiten Mittwoch unter der Leitung der Kleinkindpädagogin Sandra Klötzer sowie der Erzieherin und lizenzierten PEKiP-Gruppenleiterin Melanie Rubsch statt und sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red