Was Steine erzählen können

An der Itz, wo Martin Luther seinen Fuß über den Fluss setzte, erzählt die Heiligkreuzkirche ihre Geschichte. Mit Ulrich Finsterer, zertifizierter Kirchenführer, kann man am Mittwoch, 4. Juli, um 19 Uhr bei einer Außenführung kompetent und fachkundig das Entstehen der Kirche entdecken und erleben, wie Kirchenmauern von Zeiten und Menschen erzählen, die am Bau mitwirkten und dort ein- und ausgingen. Treffpunkt Heiligkreuzkirche, Hintere Kreuzgasse 15. Der Eintritt ist frei. Anmeldung sind erbeten beim Evangelischen Bildungswerk unter Telefon 09561/75984 oder per E-Mail: ebw@ebw-coburg.de.