Was steckt in Schokolade?

Um die "Schi-Scha-Schokolade" dreht es sich am Dienstag, 23. April, in der Umweltstation Lias-Grube. Was steckt alles in Schokolade drin? Wo kommen diese Sachen her? Kinder ab drei Jahren (mit erwachsener Begleitperson) dürfen hinter die Kulissen der süßen Schokoladenwelt schauen und bereiten einen Schokoaufstrich zu. Anmeldungen erfolgen per Internet www.umweltstation-liasgrube.de, per Telefon 09545/950399 oder per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de. red