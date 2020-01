Was steckt hinter dem Vitamin D?

Die Ernährungsberaterin Birgit Scheffler aus Ebrach referierte beim Hausfrauentreff Pfarrweisach und Umgebung über das oft vernachlässigte Vitamin D.

Glaubte man bisher, dass die Bedeutung von Vitamin D nur in der Vorbeugung und Behandlung von Knochenerkrankung liege, so wisse man heute, dass es überall im Körper wirke, so Scheffler. Viele Wege führten zu einem Mangel an Vitamin D. Der häufigste sei zu wenig Sonne. Jeder Zweite in Deutschland habe einen eindeutigen Vitaminmangel. Der Bedarf könne per Blutuntersuchung ermittelt werden.

Vitamin D könne, so die Ernährungsberaterin, durch den Körper selbst hergestellt werden. Über die Haut in Verbindung mit Sonnenlicht würden mehr als 90 Prozent des Vitamins produziert. Vitamin D, so Scheffler weiter, sei vielleicht die aktivste Komponente, die die natürliche Abwehrkraft des Körpers stärke. red