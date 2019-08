Eine Naturführung unter dem Titel "In der Rodach ist was los ..." gibt es am Freitag, 13. September, ab 17.30 Uhr in Bad Rodach beziehungsweise in der Umgebung. Die Teilnehmer erkunden das Fließgewässer und hören von Fischen, Muscheln und Insekten. Treffpunkt ist der Parkplatz am Storchenschlot. Die etwa zweistündige Veranstaltung mit Naturführerin Sabine Martinez ist kostenfrei. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Bei Fragen: Telefon 09564/800278 oder Gästeinfo, Telefon 09564/1550. red