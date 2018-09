Was so alles in Büchern steckt

Arkadius Guzy Ein Blatt Klopapier, eine Zigarettenschachtel, ein Plastiklöffelchen, eine Haarklammer, Eintrittskarten - die Leser der Stadtbibliothek benutzen die überraschendsten Dinge als Lesezeichen. In einer Vitrine stellen die Mitarbeiterinnen einen Teil davon während der Sommerferien aus.

"Manche Fundstücke sagen einiges darüber aus, an welchem Ort die Bücher gelesen wurden. Das möchte man nicht immer so genau wissen", erklärt Bibliotheksleiterin Karin Wengerter. In der Hammelburger Bücherei schauen die Mitarbeiterinnen alle zurückgegebenen Bücher durch. Diese werden mit Lappen und Spülwasser abgeputzt, bevor sie wieder ins Regal gestellt werden, wie Wengerter erklärt. Einmal sei sogar ein Geldschein gefunden und der Leserin zurückgegeben worden. Aber auch richtige Lesezeichen würden in Büchern vergessen.