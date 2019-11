Was sich so unter der Straße tut

Thomas Förtsch wollte in der Nurner Bürgerversammlung wissen, warum bei der Erneuerung der Straße KC 16 nicht gleich Strom mitverlegt wurde, so dass die noch existierenden "Dachständer" hätten abgebaut werden können. Bürgermeister Wunder gab bekannt, dass Bayernwerk sei im Vorfeld der Straßenarbeiten zu kurzfristig informiert worden. Außerdem erläuterte der Bürgermeister, dass in die neue Straße zwar auch Leerrohre für Glasfaseranbindungen verlegt worden seien. Glasfaserleitungen müssen jedoch später vom Anbieter verlegt werden.

Anneliese Deuerling fragte an, ob und wann geplant sei, dass die komplette Straße durch Nurn ausgebaut werde. Bürgermeister Wunder erklärte, dass das aktuell nicht geplant sei. Rainer Deuerling ergänzte, dass die Straße inklusive der alten Gusswasserleitungen aufgrund von deren Beschaffenheit auf jeden Fall irgendwann saniert werden müsse. Derzeit seien jedoch die Baukosten sehr hoch. Man rechne damit, das Projekt in ein bis zwei Jahren anzugehen. sd