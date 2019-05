Was sich hinter "Smart Home" verbirgt

Das vernetzte, "intelligente" Heim sorgt für mehr Sicherheit, spart wertvolle Zeit und senkt Energiekosten. Aber was ist "Smart Home" eigentlich genau und wie funktioniert es? Was ist möglich? Wie macht man ein bestehendes Haus intelligent? Diese und weitere Fragen werden bei einem Vortrag der Volkshochschule beantwortet. Dieser findet am Dienstag, 7. Mai, um 19 Uhr im VHS-Zentrum statt. red