Der Arbeiter-Samariter-Bund informiert im Rahmen seiner Vorsorgewochen in Weidach bei verschiedenen Vorträgen im ASB-Quartiershaus über Themen, die ältere Menschen angehen und interessieren. So ist das Thema der Vortragsveranstaltung am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr "Steuerliche Aspekte bei Senioren". Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 09561/ 7334290 möglich. Das komplette Programm ist auf der Homepage www.asb-coburg.de zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung des ASB. red