Was Schüler so bewegt

Nicht nur die Kinder der Grundschule an der Göritze werden heute Abend um 18.30 Uhr Bayern 2 eingeschaltet haben, um "Klaro, Nachrichten für Kinder" zu lauschen. Vierte Schulklassen aus Bayern bestimmen das Thema und stellen Fragen. Die gibt der Bayerische Rundfunk weiter an Experten. Zwei Reporterinnen des BR haben die Klasse 4a an der Schwürbitzer Schule besucht. Dort haben sich die Kinder intensiv mit den verheerenden Bränden in Australien beschäftigt. Vor allem um die süßen Koalas machen sich die Jungen und Mädchen Sorgen. Was dabei herausgekommen ist, kann man heute Abend in Bayern 2 hören. kag