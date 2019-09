Die Ausstellung "Was Promis glauben" wird von Sonntag, 15. September, bis Sonntag, 29. September, täglich von 10 bis 17 Uhr in der Kirche und im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde "Zum guten Hirten" zu sehen sein.

Das Münchner Projektteam "PromisGlauben" hat sie entwickelt , und sie hat mittlerweile an über 70 Schulen und Pfarreien Station gemacht. In der Ausstellung gibt es über 100 Profile von Sportlern, Fernsehstars, Popstars, Politikern, Journalisten, Wirtschaftsbossen und Wissenschaftlern zu sehen, in denen zum Ausdruck kommt, was prominente Menschen zu Glaube, Gott und Kirche denken und erfahren haben.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 15. September, um 10 Uhr im Gottesdienst. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos. red