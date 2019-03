Was nutzt die Qualifikation?

Die in Nürnberg ansässige Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (Agaby) hält am Donnerstag, 7. März, um 14 Uhr eine kostenfreie Beratung für neu Zugewanderte im Familientreff in der Negeleinstraße. Eingeladen sind Menschen, die in ihrem Heimatland einen Studienabschluss erworben oder ein Studium begonnen haben. Yuliya Jabbari, Referentin der Agaby für Arbeitsmarktintegration, klärt auf, wie man die erworbenen Qualifikationen in Deutschland einsetzen kann und welche Möglichkeiten der Anerkennung und weiteren Qualifikation es gibt. red