Was mit dem Rollator geht

Wer möchte nicht mobil und unabhängig sein - trotz Einschränkungen beim Gehen? Die Nutzung eines Rollators kann dabei eine große Unterstützung sein. Doch alleine mit dem Rollator spazieren zu gehen birgt Tücken. Das Awo-Mehrgenerationenhaus hält genau für diese Situation nun ein interessantes Angebot bereit: "Spazierengehen mit dem Rollator". Der Gruppenleiter bietet im neuen Jahr wöchentlich, immer montags um 14 Uhr, in der Kleingruppe die Möglichkeit, gemeinsam mit dem eigenen Rollator unterwegs zu sein. In der Gruppe können die Teilnehmer Übung, Routine und Sicherheit im Umgang mit dem Rollator entwickeln.

Die Gruppe trifft sich erstmals am Montag, 13. Januar 2020, am Awo-Treff am Bürglaßschlössschen, Oberer Bürglaß 3. Vor Ort wird dann die jeweilige Route besprochen. Geplant ist eine Spaziergehzeit von maximal einer Stunde, heißt es in einer Mitteilung. Sollten sich die Wetterbedingungen einmal als ungünstig herausstellen, dann wird sich die Gruppe die Zeit gemeinsam im Café des Hauses vertreiben. Interessenten melden sich bitte vorab telefonisch an unter 09561/70538-0. red