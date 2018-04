Was meint die Bibel mit Weltende?

Das Weltende oder die Apokalypse spielt in vielen Weltreligionen eine zentrale Rolle. Die Bibel spricht mehrfach von einem einschneidenden Ende und von Überlebenden dieser "Endzeit". Was ist das Weltende, von dem die Bibel spricht? Bernd Olbrich wird in seinem Gastvortrag am Sonntag, 8. April, um 10 Uhr im Königsreichsaal von Jehovas Zeugen in Bad Kissingen diese und andere Fragen beantworten. Er lädt alle Besucher ein, ihre Bibel mitzubringen. Jeder ist unverbindlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, es findet keine Kollekte statt. sek