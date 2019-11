Was man rechten Sprüchen entgegnen kann

Wenn rechte Sprüche geklopft werden, ist Hilf- und Sprachlosigkeit keine gute Option. Die Konferenz "Demokratie erleben - Zivilgesellschaft stärken" am Dienstag, 12. November, 17.30 bis 20.30 Uhr, zeigt unter anderem auf, wie mit solchen Parolen umgegangen werden kann. Für die Veranstaltung im Energiepark Hirschaid wird um Anmeldung bis 4. November gebeten.

Zur ersten Demokratiekonferenz laden die Partnerschaften für Demokratie aus Stadt und Landkreis Bamberg alle Interessierten ein. Wie die Veranstalter mitteilen, bestreiten Wolfgang Metzner, Dritter Bürgermeister der Stadt Bamberg, und Landrat Johann Kalb den Auftakt. Der Politologe Manfred G. Schmidt widmet sich der Frage "Über die Verfassung der Demokratie: Erfolgs- oder Auslaufmodell?" in seinem Vortrag. Der Professor für Politische Wissenschaft an der Uni Heidelberg hat das Buch "Demokratietheorien" verfasst.

Vier Workshops

Die Zivilgesellschaft stärken, darum geht es dann in den Workshops ab 19 Uhr. So befasst sich der Workshop "Bürgerbeteiligung in der Kommune" damit, wie auch heikle Themen unter Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern angegangen werden können. Es gehe auch um "lautstarke demokratiefeindliche und populistische Akteure", ein Szenarium, das zunehmend in der bayerischen Kommunalpolitik anzutreffen sei. Herausgearbeitet werde in einem weiteren Workshop, welche Strategien angemessen sind, um dieser Herausforderung zu begegnen. "Zufriedenheitsmanagement" ist ebenfalls ein Thema. In Verwaltungen und Vereinen würden Funktionsträger mit Erwartungen konfrontiert, die nur schwer oder auch gar nicht zu erfüllen seien. Um rechte Sprüche am Wohnzimmertisch oder im Jugendzentrum geht es in einem weiteren Workshop. Ausprobiert werden ein paar Handlungsoptionen.

Weitere Informationen zur Konferenz gibt es im Internet unter www.demokratie-leben-bamberg.de/demokratiekonferenz. Die Anmeldung ist über diese Homepage oder per Mail an info@demokratie-leben-bamberg.de möglich.

Der Ausklang ist gegen 20.30 Uhr vorgesehen. red