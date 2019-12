Was genau ist am Güterbahnhof und am ehemaligen Schlachthof geplant? Das wollen Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion am Samstag, 7. Dezember, erläutern. "Bürgerinformation ist unser Anliegen", sagt Fraktionsvorsitzende Petra Schneider. "Wir bieten jeden Samstag eine Bürgersprechstunde an." Das geschieht im "Sprechpunkt" in der Steingasse/Ecke Kirchgasse. Inzwischen treibt es die Fraktion aber auch hinaus auf die Straßen und Plätze der Stadt. "Coburg läuft...mit uns" nennt sich das Format. Zu diesen Stadtspaziergängen sind interessierte Bürger eingeladen. Treffpunkt ist am Samstag um 14 Uhr die ehemalige Schlachthof-Direktorenvilla ("Makerspace"). Von dort geht es Richtung Süden bis hinter die alte Pakethalle. "Unterwegs gibt es Spannendes über die Vergangenheit des Quartiers zu hören", verspricht Petra Schneider. Gleichzeitig wollen sie und ihre Fraktionskollegen erfahren, welche Ideen die Coburger noch hätten für das Areal. Den Ausklang findet der Spaziergang bei Glühwein und Plätzchen. red