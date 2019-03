Was Kunst und Wein verbindet

Kunst rund um das Thema Wein erwartet die Besucher der Ausstellung ArtWein vom 15. März bis 30. April in der Regionalvinothek KissVino in Bad Kissingen. Die beiden Künstlerinnen Kathrin Baier-Buttler (Weinwerk/Hammelburg) und Stephanie Baier-Bindrum präsentieren zeitgenössische und moderne Kunst, bis hin zu Zügen der Pop-Art. Dabei nehmen alle ausgestellten Werke Bezug auf den edlen Rebensaft.

Vernissage am Freitag

Auch wenn es die Namen vermuten lassen, sind die beiden Künstlerinnen nicht miteinander verwandt. Bei der Vernissage der Ausstellung am Freitag, 15. März, um 19 Uhr wird Uta Galuska als Kuratorin die Gäste begrüßen und mit Poesie auf den Einklang von Wein und Kunst eingehen. Erwartet wird auch der Kulturreferent der Stadt Bad Kissingen, Peter Weidisch, der das Wort ergreifen wird.

Stephanie Baier-Bindrum malt überwiegend in Acrylfarbe auf Leinwand. Gelegentlich mischt sie Sand, Transparentpapier oder andere Materialien hinzu. So erreicht sie eine reizvolle Oberflächenstruktur. Charakteristisch für die Malerin ist das nachträgliche Bearbeiten der Malfläche mit Kreide oder Bleistift. Dabei wird die Komposition durch scharfe Konturen und eine energische Zeichnung akzentuiert und erhält so tiefe Aussagekraft und Ausdruck.

Kathrin Baier-Buttler setzt sich mit dem Thema Wein auf unterschiedliche Weise auseinander. Zu ihren Werken gehören Fotografien, Grafiken und Objekte. Makroaufnahmen und der spannungsvolle Wechsel zwischen Schwarz-Weiß- und farbig akzentuierten Aufnahmen prägen ihre Fotokunst. Ihre Motive findet sie in der Natur, wie etwa dem Weinberg, oder bei der Vinifizierung. Sie widmet sich Details und lässt Gegenstände sowie die Natur in einem neuen, modernen Kontext erscheinen. Die Objekte von Kathrin Baier-Buttler greifen Themen des zeitgenössischen Weinbaus und der Oenologie auf und setzen diese in einen anderen Rahmen. Ein Hauch von Pop-Art versprühen ihre grafischen Arbeiten, die sich dem Thema Wein und Weingenuss verschreiben. Nicht zuletzt der Materialmix zeigt, wie mannigfaltig das Thema Wein dabei abgebildet werden kann. red