Was kreucht und fleucht am Teich?

Der Bund Naturschutz lädt am Samstag, 5. Mai, an die Waizenbacher Teiche ein. Mit Friedrich Mährlein und Ulf Zeidler können Naturinteressierte Tiere und Pflanzen an und im Wasser kennenlernen. Kinder und Erwachsene dürfen Frösche, Kröten und Molche beobachten. Wenn vorhanden sollten Kescher und Gummistiefel mitgebracht werden.Treffpunkt ist um 10 Uhr an den Teichen. sek