Was kostet eine Unterschrift?

Michael Memmel Woran sind die Anhänger einer noch nicht zugelassenen Partei in Bamberg zu erkennen? An den platten Füßen und den eingefrorenen Nasen! Ja, der XXL-Wahlkampf mit zwölf OB-Kandidaten und 14 Listen hinterlässt Spuren - vor allem bei den unermüdlichen Vertretern von ÖDP, Volt, Die Partei, Bambergs Mitte und Wunderburger, die Tag für Tag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vor dem Ratz (Rathaus am ZOB) um Unterschriften für ihre Wahlteilnahme betteln, äh buhlen. 340 müssen es bis 3. Februar sein. Da wird Politik zur physischen Kraftanstrengung und kitzelt das letzte bisschen Kreativität aus den Protagonisten heraus. So probieren es die einen mit flotten Sprüchen auf Facebook ("Du hast eine schöne Schrift! Gib sie uns und unterschreibe..."), während die anderen zur Verlosung einladen. Zu gewinnen gibt es nichts weniger als einen LCD-Fernseher. Zu verlieren ein bisschen Anstand. Fehlt nur noch, dass offen Geld für Unterschriften geboten wird.