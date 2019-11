Was kostet das Feuerwehrhaus?

Am morgigen Mittwoch findet um 19 Uhr eine Gemeinderatssitzung im Rathaus statt. Das Architekturbüro Fischer, Kronach, stellt seinen Schlussbericht der Machbarkeitsstudie bezüglich des Freibades vor. Die SPD-Fraktion hat den Antrag auf Umbesetzung von Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss gestellt. Für die Städtebauförderung erfolgt die Bedarfsmitteilung für das Jahr 2020. Eine Kostenübersicht über den Neubau des Feuerwehrhauses Obristfeld wird dem Gremium vorgelegt. Weiter erfolgt die Widmung des Geh- und Radweges zwischen Trainau und Unterlagenstadt sowie zwischen der Ortsstraße Gries und der Ortsstraße an der Kläranlage unterhalb der Brücke der Staatsstraße 2208. Beschlossen wird über die Teilnahme an der Aktion der Telekom "Wir jagen Funklöcher". Das Ergebnis der Verkehrsschau wird dem Gemeinderat vorgestellt, ebenso wie die Besuchszahlen des Freibades. che