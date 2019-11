"Was kommt nach dem Tod?", dieser Frage gehen bei einem Gesprächs- und Diskussionsabend der Arzt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Dekan Dr. Andreas Krefft und Regionalbischöfin Gisela Bornowski nach. Der Gesprächs- und Diskussionsabend findet am Dienstag, 12. November, um 19 Uhr in der Auferstehungskirche in Münnerstadt statt. Moderiert wird das Gespräch von Martina Harasim. Das Evangelische Bildungswerk des Dekanatsbezirks Bad Neustadt lädt zu diesem Abend ein. sek