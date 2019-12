Was kommt auf die Region zu?

Auf Einladung der Initiative Grünes Memmelsdorf spricht der Klimaforscher Thomas Foken (Zentrum für Ökologie und Umweltforschung Bayreuth) am morgigen Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum der Gemeinde Memmelsdorf, Poststraße 10, über den Klimawandel und seine Auswirkungen in der Region Oberfranken. In seinem Vortrag wird er die aktuellen Entwicklungen und die Zukunftsperspektiven des Klimawandels für Umwelt und Lebensbedingungen beleuchten. Was wird auf die Region zukommen und wie kann man angemessen und wirksam darauf reagieren? Den Fragen einer aktiven Klimapolitik vor Ort, im Landkreis und in den Kommunen wird Bernd Fricke (Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Stegaurach und Landratskandidat der Grünen) nachgehen und Lösungsansätze aufzeigen. red