Was Kinder tun würden

Zum 30. Geburtstag der Kinderrechte hatte sich der Kinderschutzbund Bamberg etwas Besonderes überlegt. Nach Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder das Recht, an allen sie betreffenden Angelegenheiten beteiligt zu werden. Deshalb stellte der Kinderschutzbund mit Hilfe von Postenkarten die Frage: "Was würde ich tun, wenn ich Bürgermeister*in von Bamberg wäre?" Die häufigsten Antworten waren "Mehr Bäume pflanzen und pflegen", "Neue und mehr Spielplätze", sowie "Umwelt und Klima schützen" oder "weniger Plastik produzieren". Aber auch Ausbau und Renovierung der Schulen wurden von den Kindern genannt. Alle Antworten übergab die Vorsitzende des Kinderschutzbundes, Annerose Ackermann, an Bürgermeister Christian Lange (CSU), der sie interessiert studierte.

Am Dienstag, 19. November, gibt es um 19 Uhr in Kooperation mit der VHS einen Vortrag zu "30 Jahre Kinderrechte". Es spricht Cordula Lasner-Tietze, die Bundesgeschäftsführerin des Kinderschutzbund-Bundesverbandes. red