Was kann Hollfelds Innenstadt beleben?

Wie kann die Hollfelder Innenstadt, nicht zuletzt zum Vorteil des Einzelhandels, neu belebt werden? Darüber diskutierten Experten und Vertreter der Stadt im Hotel "Wittelsbacher Hof". Cornelia Dittmar (Architekturbüro Umbau- Stadt) breitete einen großen Teppich mit einer Luftaufnahme von Hollfeld und der Langgasse aus und bat die Teilnehmer, die schönen und weniger schönen Stelle in der Stadt mit Aufklebern zu markieren.

Bürgermeisterin Karin Barwisch stellte fest, dass nicht nur Häuser weggerissen werden sollten. Man brauche vielmehr Ideen, die bestehenden Leerstände neu zu besetzen.

Jan Vorholt vom Cima-Büro betonte, dass Hollfeld ein Dienstleistungsstandort sei und man auch in Zukunft eine funktionierende Innenstadt brauche: "Auf keinen Fall darf die Innenstadt von Hollfeld zugesperrt werden!"

Fakten aus der Versammlung: Von den 44 Hollfelder Betrieben ist die Hälfte in der Innenstadt angesiedelt. Dem stehen 22 Leerstände gegenüber. Im letzten halben Jahr haben zwei Bäckereien und eine Metzgerei geschlossen. Um die Langgasse attraktiver zu machen, regte Harald Grzonka an, ein Verkehrskonzept zu entwickeln, die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu senken und die Bordsteine abzusenken. Richard Spreuer appellierte an die noch bestehenden Geschäftsinhaber, ihre Läden in der Innenstadt aufrechtzuhalten und an die Stadt, die Aufenthaltsqualität zu steigern. Der Schwerlastverkehr müsse zugunsten einer verkehrsberuhigten Zone aus der Langgasse entfernt werden. Diesem Vorschlag konnte Angelika Höfner nicht zustimmen. Sie lebe mit ihrer Metzgerei und dem Brotzeitservice vom Durchgangsverkehr.

Hans, Johannes und Stefan Stenglein kamen schließlich auf die Zuschussbedingungen zu sprechen. Wenn die Stadt nicht grundsätzlich mitfinanziere, gebe es auch keine Zuschüsse von der Regierung. gel