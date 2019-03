Was kann die Osteopathie bewirken?

Die osteopathische Behandlung ist eine ganzheitliche und sanfte Therapieform, bei der ausschließlich die Hände eingesetzt werden. Ein Vortrag der Volkshochschule am Dienstag, 2. April, vermittelt einen Einblick und richtet sich vor allem an Menschen mit chronischen Wirbelsäulenproblemen, Kopfschmerzen und Migräne, Schmerzen am Bewegungsapparat, Verdauungsproblemen, urologischen und gynäkologischen Erkrankungen, Leistungsdefiziten und Konzentrationsstörungen. Beginn ist um 19 Uhr in der Löwenstraße 16. Um Anmeldung unter Telefon 09561/882560 oder online auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red