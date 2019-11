Was kann der Dialog bewirken?

Dass die öffentliche Debatte um Antisemitismus in Deutschland immer noch und immer wieder geführt werden muss, zeigen Ereignisse wie der Terroranschlag in Halle. "Daneben lässt sich eine wachsende Angst vor dem Islam sowie eine ablehnende Haltung gegenüber Muslimen beobachten", so Susanne Talabardon, Geschäftsführende Direktorin des Zentrums für Interreligiöse Studien an der Universität Bamberg (ZIS), in einer Pressemitteilung.

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums sind Interessierte am Sonntag, 24. November, und am Montag, 25. November, zu zwei Vorträgen, einer Podiumsdiskussion und einer Lesung eingeladen. Sie alle stehen unter der übergeordneten Frage: "Antisemitismus und Islamfeindlichkeit: Was kann interreligiöser Dialog leisten?"

Die beiden Veranstaltungen finden im Raum U2/00.25, An der Universität 2, bei freiem Eintritt statt. Einen Überblick über Rahmenbedingungen und Leistungsfähigkeit des interreligiösen Dialogs gibt Heiner Bielefeldt. Sein Vortrag "Interreligiöser Dialog im säkularen Rechtsstaat - Missverständnisse, Chancen, Aufgaben" läutet am Sonntag ab 18.15 Uhr das Jubiläumsprogramm ein.

Im Zentrum steht am Montag ab 16.15 Uhr die Podiumsdiskussion "Antisemitismus und Islamfeindlichkeit: Zwei Seiten derselben Medaille?": Der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici und Patrick Franke, Inhaber des Lehrstuhls für Islamwissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, sprechen darüber, ob Antisemitismus und Islamfeindlichkeit Ausdrucksformen ein und derselben pauschalisierenden Menschenfeindlichkeit sind oder ob sie jeweils besondere Formen der Diskriminierung von Minderheiten darstellen. red