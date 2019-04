Was kann an Mathematik lustig sein?

Mathematik und Kabarett, geht das überhaupt zusammen? Unter dem Titel "Die Leiden des jungen Professors - Tiefgründiges in h-Moll" stellt Timm Sigg, Professor für Mathematik an der Hochschule Stuttgart und erfolgreicher Buchautor der Dummies-Reihe, am Sonntag, 5. Mai, um 19.30 Uhr im Haus Contakt am Glockenberg sein äußerst witziges Programm vor, in dem er die Leichtigkeit der Mathematik mit der Tiefgründigkeit des Kabaretts verbindet (oder andersherum?). Die Schrulligkeit der Nerds, aber vor allem auch ihre liebenswürdigen Seiten sind ihm dabei besonders ans Herz gewachsen. Mit viel Selbstironie und extrem viel Wortwitz singt er so leidenschaftlich von Zahlen wie andere über die Liebe und begleitet sich dabei sehr gekonnt am Piano, heißt es in einer Mitteilung.

Wer erfahren möchte, was die Zahl Pi mit dem Inhalt einer Handtasche verbindet und wie sich das mit einem fetzigen Boogie Woogie unterhaltsam nahebringen lässt, ist am 5. Mai um 19.30 Uhr im Haus Contakt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Auch wer mit Zahlen in seiner Schulzeit auf Kriegsfuß stand, kann rechnen, und zwar mit 90 Minuten bester Unterhaltung. Apropos Zahlen: Für 10 Euro gibt es Karten im Vorverkauf in der Buchhandlung Riemann und im Gemeindeamt von St.Moriz. Wer mehr zahlen möchte, bekommt an der Abendkasse den Eintritt für 15 Euro. red