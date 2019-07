Was ist mit Sonnensegel?

Die CSU-Stadtratsfraktion richtet eine Anfrage an den Bürgermeister, um einen Sachstandsbericht zum Sonnenschutz auf den Herzogenauracher Spielplätzen zu erhalten. Die Fraktion hatte in der Haushaltssitzung 2019 beantragt, die städtischen Spielplätze besser zu beschatten, heißt es in der Anfrage. Das sei im Rahmen der eingestellten Haushaltsmittel auch zugesagt worden. Der Sommer 2019 ist aber bereits in vollem Gange. "Wir bitten hierzu um einen Sachstandsbericht in einer der Ausschusssitzungen im Juli", verlangen die Fraktionsmitglieder. red