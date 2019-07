Was ist Fieber? Merkmale und Diagnose

Rot glühendes Gesicht, ein prüfendes Fühlen der heißen Stirn und schließlich der Griff zum Thermometer - zuverlässig erkennen die meisten Menschen, wenn sie Fieber haben. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn der Körper derart überhitzt? Fieber ist nur ein Symptom, keine eigene Krankheit. Wie und warum Fieber entsteht, welche Gegenmittel helfen und wann der Arztbesuch notwendig wird, darüber spricht Prof. Georg Schett, Direktor der Medizinischen Klinik 3 des Universitätsklinikums Erlangen, in seiner Bürgervorlesung am Montag, 22. Juli. Die Veranstaltung schließt die Vorlesungsreihe für dieses Sommersemester ab. Beginn ist um 18.15 Uhr im Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstraße 11, in Erlangen. Der Eintritt ist frei. red