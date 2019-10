Was ist eigentlich dieses 5G?

Das neue 5G-Netz soll den Mobilfunk auf eine neue Ebene heben. Mit 5G werden Daten unglaublich schnell und präzise übertragen. Das bringt viele Vorteile für Industrie, Verkehr und private Nutzer mit sich. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter 5G? Warum ist es besser als das bisherige 4G (LTE)? Welche Potenziale stecken in der Technologie? Das alles erklärt Thomas Wieland, Professor für Mobile Computing, Netzwerktechnik und IT-Sicherheit der Hochschule, am Montag, 14. Oktober, um 17.30 Uhr im Creapolis Makerspace. Der Eintritt ist frei. red