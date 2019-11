Was ist bei Trennung zu bedenken?

Zu einem Infoabend zum Thema: "Trennung, ein Fass ohne Boden: Kinder, Konten, Dokumente,Wohnung, Trennungsunterhalt....." lädt der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) am Mittwoch, 13.November, um 19.30 Uhr, in den Großen Gruppenraum des Caritasverbandes, Deutschhöfer Str. 5, in Schweinfurt ein. Stefan Baader, Fachanwalt für Familienrecht, informiert verständlich und umfassend über das aktuelle Familienrecht, gibt praktische

Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Der Referent klärt über zahlreiche Irrtümer und sinnvolles, faires Vorgehen auf. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel.: 09321/ 927 96 71 (Josef Linsler), E-Mail: schweinfurt@isuv.de sowie im Internet unter

http://www.isuv.de sek